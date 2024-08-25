HES Barajının Açılması Sonucu Vatandaşlar Mahsur Kaldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde faaliyet gösteren HES barajının kapaklarını açması sonucu Cendere Köprüsü Kanyonunda piknik yapan vatandaşlar mahsur kaldı.

Piknik yapmak için tarihi Cendere köprüsü kanyonuna gelen vatandaşlar HES Barajının kapaklarını açıp su boşaltması sonucu kanyonda su seviyesi yükseldi. Hem suyun yükselmesi hem de suda çamurun akması sonucu bir çok piknik yapan vatandaşlar mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar ise araçlarıyla mahsur kaldığı yerden çıkamadı. Mahsur kalan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. - ADIYAMAN