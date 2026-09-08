Her yazma için günlerce emek sarf ediyor

Eskişehir'de yazmaların çevresine tığla iğne oyası yaparak satışa sunan Nagihan Tekergül, her biri için günlerce emek sarf etmesine rağmen işini severek yaptığını, ancak talebin azalması ve gençlerin bu işe ilgi göstermemesine üzüldüğünü anlattı.

Ev hanımı olan 51 yaşındaki Tekergül, 21 senedir el işi yazma ile uğraşıyor. Ev geçimine katkıda bulunmak için ürettiği yazmaları satışa sunuyor. Ürettiği el işi yazmaların yapımının 3-10 gün arasında değiştiğini anlatan Tekergül, işlemeli yazmaların yapımı zor olsa da severek ürettiğini söyledi. Yaptığı mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda ümitsiz olduğunu belirtti.

"Büyük emek gerektiren bir iş"

Üretimini yaptığı işlemeli yazmaların zorluklarından bahseden Nagihan Tekergül, "Ben tığ, iğne oyası, nakışlı yazmalar ve pullu yazmalar yapıyorum. Üretmeye 21 sene önce yazmayla başladım. İşimi severek yapıyorum. İğneli yazmaları işlemek zor oluyor. Yazmaları üretmem 3-10 gün arasında değişiyor. El işi yazmaların işlemeleri ile uğraşırken insan sağlığından olabiliyor. Kolların yoruluyor, gözlerin bozulabiliyor. Büyük emek gerektiren bir iş. Fakat mesleğimi çok seviyorum" dedi.

"Gençler tercih etmiyor bu mesleği"

Satışların düşük olduğunu ve yeni dönem gençlerinin el işi yazma üretimine ilgilerinin olmadığını düşünen Tekergül, "Talepler son 1-2 yıldır çok azaldı. Önceleri satışlarımız çok güzel oluyordu, yetiştiremiyorduk. Şu anda satışlarımız azaldı. İnsanların öncelikleri değişti. Bizler de elimizden geldiği kadar uygun fiyatlarda satışa sunmaya çalışıyoruz. Kalan yazmacı üreticilerin sayısı sınırlıdır. Çünkü artık yeni nesilde heveslenip de yapan olduğunu düşünmüyorum. Yazma işlemenin son kuşağı olarak bizler yapıyoruz. Bunu devam ettiren olur mu ya da gelecek yıllara taşınan bir değer olarak kalır mı bir fikrim yok. Gençler tercih etmiyor bu mesleği" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı