Hepsi de yaralı ve bitkin halde bulunup tedavi altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hepsi de yaralı ve bitkin halde bulunup tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Hepsi de yaralı ve bitkin halde bulunup tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından son 1 hafta içerisinde bitkin ve yaralı halde bulunan toplam 23 adet yaban hayvanı Doğa Kurma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından son 1 hafta içerisinde bitkin ve yaralı halde bulunan toplam 23 adet yaban hayvanı Doğa Kurma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar kent merkezinde vatandaşlar tarafından halsiz ve yaralı halde bulunan 1 yavru karga, 1 küçük batağan, 1 kızıl şahin, 1 yılan kartalı, 1 çapraz gaga, 1 gökdoğan, 1 saksağan yavrusu, 1 kulaklı orman baykuşu, 6 ebabil, 2 güvercin, 2 kumru, 4 leylek, 1 serçe olmak üzere 23 adet yaban hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından teslim alınan yaban hayvanları tedavisi yapılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM)'e teslim edildi. Hayvanlar, rehabilitasyon sürecinden sonra doğaya bırakılacak. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karahisar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title