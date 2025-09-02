Hendek'te Ücretsiz Karpuz Dağıtımı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tarım şirketi tarafından, vatandaşlara bir tır dolusu karpuz ücretsiz şekilde dağıtıldı.

Diyarbakırlı olduğu öğrenilen bir tarım şirketi tarafından Hendek ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bir tır dolusu karpuz, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Tırın çevresinde kalabalık oluşturan vatandaşlara 2'er adet karpuz verildi. Kısa sürede karpuzların büyük bir kısmı dağıtıldı. Vatandaşlar ise karpuzları ücretsiz şekilde dağıtan kişilere teşekkürlerini iletti. - SAKARYA