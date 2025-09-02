Hendek'te Ücretsiz Karpuz Dağıtımı

Hendek'te Ücretsiz Karpuz Dağıtımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir tarım şirketi, vatandaşlara ücretsiz olarak bir tır dolusu karpuz dağıttı. Dağıtım sırasında çevrede kalabalık oluştu ve vatandaşlar 2'er adet karpuz aldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tarım şirketi tarafından, vatandaşlara bir tır dolusu karpuz ücretsiz şekilde dağıtıldı.

Diyarbakırlı olduğu öğrenilen bir tarım şirketi tarafından Hendek ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bir tır dolusu karpuz, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Tırın çevresinde kalabalık oluşturan vatandaşlara 2'er adet karpuz verildi. Kısa sürede karpuzların büyük bir kısmı dağıtıldı. Vatandaşlar ise karpuzları ücretsiz şekilde dağıtan kişilere teşekkürlerini iletti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı! İşte Brezilyalı kalecinin kazanacağı maaş

Maliyeti belli oldu! Ederson adeta servet kazanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyninde kitle tespit edilen Lara sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Beyninde kitle tespit edilen Lara son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.