Helvacılar Ortaokulu Öğrencileri Mesleki Eğitimi Tanıdı

Helvacılar Ortaokulu Öğrencileri Mesleki Eğitimi Tanıdı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Helvacılar Ortaokulu'nun 8. sınıf öğrencileri, Nuran-Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek mesleki eğitim hakkında bilgi aldı. Teknik gezide okulun yapısı ve eğitim olanakları tanıtıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Helvacılar Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, mesleki eğitimi yakından tanımak amacıyla Nuran-Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen teknik gezi kapsamında öğrencilere okulun genel yapısı, bölümleri ve eğitim olanakları hakkında bilgi verildi. Program, okulun rehberlik servisinin konferans salonunda yapılan bilgilendirme sunumuyla başladı. Ardından öğrenciler, öğretmenler eşliğinde atölye ve alanları gezerek bölümler hakkında detaylı bilgi aldı.

Alan öğretmenleri, öğrencilere meslek alanlarının içerikleri, ders yapısı ve gelecekteki iş olanakları hakkında bilgilendirme yaptı. Teknik gezinin sonunda öğrencilere yemek ikramı da yapıldı. Nuran-Celal Gülşen MTA Lisesi'nden yapılan açıklamada, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Okulumuzu ziyarete gelen Helvacılar Ortaokulu'na teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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