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HEKİMSEN TBMM'de hekimlerin haklarını ve Hekimlik Meslek Kanunu'nu görüştü

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HEKİMSEN TBMM'de hekimlerin haklarını ve Hekimlik Meslek Kanunu'nu görüştü
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HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban ve heyeti, TBMM'de Hasan Süver ve Dr. Hasan Arslan'ı ziyaret etti. Görüşmelerde hekimlerin sosyal tesis ve konut ihtiyaçları, Hekimlik Meslek Kanunu taslağı, malpraktis ve yangına dayanıklı ağaçlandırma ele alındı.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban ve beraberindeki heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Süver ile TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Milletvekili Dr. Hasan Arslan'ı ziyaret ederek hekimlerin hukuki güvencesi, sosyal hakları ve çevresel sürdürülebilirlik projeleri masaya yatırıldı.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, TBMM'deki temasları çerçevesinde ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Süver ile bir araya geldi. Görüşmede, hekimlerin sosyal tesis imkanlarının yetersizliğine dikkat çekilerek; 'Hekimevi' kurulması, sosyal tesislerin artırılması ve hekimlere uygun şartlarda konut edindirme projeleri Cumhurbaşkanlığı düzeyinde değerlendirilmek üzere sunuldu. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ekolojik yapıyı koruyan bilimsel yaklaşımlarla yangına dayanıklı zeytin ağacı gibi alternatif ağaçlandırma modellerinin değerlendirilmesi önerildi.

Hekimlik Meslek Kanunu ve malpraktis gündemde

Uzm. Dr. Adil Kurban ve beraberindeki heyet, Meclis temasları kapsamında TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Milletvekili Dr. Hasan Arslan'ı da ziyaret etti. Görüşmede, sendika tarafından hazırlanan 'Hekimlik Meslek Kanunu' taslağı başta olmak üzere; malpraktis sorumluluğunun hukuki sınırları, ağır tazminat riskleri ve defansif tıbbın sağlık hizmetlerine etkileri ayrıntılarıyla ele alındı. Ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, hedeflerinin yalnızca hekimlerin mesleki haklarını savunmak olmadığını belirterek; hekim, hasta ve hukuk arasındaki dengeyi gözeten kalıcı bir yasal çerçeve oluşturmak ve hekimlerin sosyal yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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