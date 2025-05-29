Hekimler Hak Arayışında Tehdit Ediliyor

HEKİMSEN: "Hekimlerimiz hak arayışında tehdit edildi"

KOCAELİ - HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban, 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen diş hekimleri eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurban, eylemlerin amacının hak aramak olduğunu belirtirken, bazı diş hekimlerinin idareciler tarafından tehdit edildiğini dile getirdi.

HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban, sendikanın diş hekimlerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde 2 günlük eylem kararı aldığını belirtti. Kurban, yapılan eylemlerin sağlık hizmetine zarar vermek amacı taşımadığını, aksine hizmetin daha nitelikli sunulabilmesi için bir hak arayışı olduğunu vurguladı. 29-30 Mayıs tarihlerinde eylem kararı aldıklarına değinen Uzm. Dr. Kurban, "HEKİMSEN yine eylemde. Diş hekimlerimiz için 29-30 Mayıs tarihlerinde 2 gün eylem yaptık. Bu onların sesini duyurmak için yapılan bir şeydi. Diş hekimlerimiz tehdit edildi, bu kabul edilemez. Bundan çok rahatsız olduk. Özellikle idareciler tarafından tehdit edildi. Bir kısım insanlar onları siyasetle itham etti. Halbuki bununla hiçbir alakası yok" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de 29 ve 30 Mayıs günlerinde diş hekimliği eylemleri olacaktır"

Bazı çevrelerin eylem yapan sağlık çalışanlarını siyasi motivasyonlarla itham ettiğini, bu tür suçlamaların dayanaksız olduğunu belirten Dr. Kurban, "Diş hekimlerinin yaptığı eylemin amacı toplumun sağlık hizmetlerinden daha adil şekilde yararlanabilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla da hakkını isteyen insanlar yapılan yanlışlara karşı yine halka verilen hizmet için eylem yapmışlardır. Türkiye'de 29 ve 30 Mayıs günlerinde diş hekimliği eylemleri olacaktır. Birçok yerde bazen tamamen bazen kısmen bu eylem yaşanabilir" dedi.

İdarecilere çağrıda bulunarak, eylemlere müdahale edilmemesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Kurban, "Bu arada şu konuda idarecilere uyarmak istiyorum. İLO sözleşmesi ve yasalarımız gereği hapisle yargılanmak istemiyorlarsa lütfen eylem yapan arkadaşlarımıza müdahil olmasınlar" diye konuştu.