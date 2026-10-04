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Hegseth, İran asla nükleer silaha sahip olamayacak, Hürmüz'ü ABD kontrol ediyor dedi.

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını, ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu sağlamaya kararlı olduğunu söyledi. Hegseth, Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin kontrol ettiğini ve İran'ın seçeneklerinin tükendiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu sağlamaya kararlı olduğunu belirterek, "Eğer bunu hafife alıp onun ciddi olmadığını düşünmek isterlerse, bu kendi zararlarına olur. Yani şimdi, ellerindeki hiçbir koz olmadan, bundan gerektiği gibi vazgeçmeye karar verebilecekleri bir andayız. Aksi takdirde bu, zor yoldan gerçekleşmek zorunda kalabilir" uyarısında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Colorado eyaletindeki Colorado Spring şehrinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD'nin askeri operasyonlarının yıl sonuna dek bitip bitmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Hegseth, bu konudaki nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu vurgulayarak, "Başından beri belirttiğimiz gibi, İran asla nükleer bombaya sahip olmayacak, nokta. Bu, ABD'nin hayati bir ulusal çıkarıdır" dedi. ABD'nin bu konudaki kararlılığını İran'a yönelik "Midnight Hammer" ve "Epic Fury" operasyonları ile ortaya koyduğunun altını çizen Hegseth, "İran Hürmüz Boğazı gibi konularda oyun oynamak istiyor. Ancak boğazı onlar değil, biz kontrol ediyoruz" diye konuştu.

"Çok güçlü bir konumdayız"

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının etkili bir şekilde devam ettiğini ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin neredeyse savaş öncesi seviyelerde sürdüğünü iddia eden Hegseth, "Geçiş hacmi açısından bunu görüyorsunuz. Yani çok güçlü bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz. İran doğru seçimi yapmalı. Yapmazlarsa, tüm seçenekler Başkan'ın masasında. Ama o, bu işlerin gereksiz yere uzamasına izin vermeyecek. Çünkü o misyonun ne olduğunu anlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"İran'ın seçenekleri tükeniyor"

İran konusunda askeri bir çözüme inanıp inanmadığı sorulan Hegseth, "Yani, birden fazla yolla çözülebilir. Başkan, İran'a bunu masada yapması için her türlü fırsatı verdi. Ancak askeri olarak saldırılarımızın ne kadar yıkıcı olduğunu defalarca ortaya koyduk" dedi. İran'ın askeri kapasitesine verilen zarar ile deniz ablukası birlikte düşünüldüğünde Tahran rejiminin "seçeneklerinin tükendiğini" ifade eden Hegseth, "Ablukayı istediğimiz kadar uzatabiliriz. İnanın bana, gerektiğinde bunu yapabiliriz; ki bunun İran için kötü haber olduğunu ve seçeneklerini sınırladığını biliyorum. Yani asla nükleer bir silaha sahip olamayacaklar ve bunu sağlamak için ne gerekiyorsa karar verip yapacağız" şeklinde konuştu.

"Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz"

Hegseth, İran'ın askeri kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştığı yönündeki haberler hakkında ise, "Elbet yeniden inşa etmeye çalışacaklar. Onlar bir terör devleti, ekonomileri bir terör devleti ekonomisi, bu yüzden her zaman yeniden toparlanmaya çalışacaklar" dedi. Buna rağmen ABD'nin İran'a verdiği zarar düşünüldüğünde Tahran'ın toparlanma çabalarının çok yavaş olacağını ifade eden Hegseth, "Böylesine yok edildiğinizde ve zayıflatıldığınızda, bu çok yavaş ve çok sinir bozucu bir süreçtir. Biz bunu görüyoruz ve anlıyoruz. Yani anlaşılır bir şekilde toparlanmayı deneyecekler. Ama bizim askeri kapasitemiz çok güçlü. Yani donanmaları yokken, sürat tekneleri yokken ve hava kuvvetleri yokken Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmeleri onlar için oldukça zor. Onların Hürmüz Boğazı'nı görme ve algılama yeteneklerine öyle inanılmaz bir hasar verdik ki boğazı hem asimetrik hem de konvansiyonel anlamda biz kontrol ediyor ve domine ediyoruz" diye konuştu.

"Başkan Trump'ı ciddiye almazlarsa, bu kendi zararlarına olur"

Hegseth, "İran'a bir mesajınız var mı?" sorusuna ise, "Mesaj çok basit. İran asla, asla, ama asla nükleer bir silaha sahip olmayacak" yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump'ın bunu sağlamaya kararlı olduğunu kaydeden Hegseth, "Eğer bunu hafife alıp onun ciddi olmadığını düşünmek isterlerse, bu kendi zararlarına olur. Yani şimdi, ellerindeki hiçbir koz olmadan, bundan gerektiği gibi vazgeçmeye karar verebilecekleri bir andayız. Aksi takdirde bu, zor yoldan gerçekleşmek zorunda kalabilir" uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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