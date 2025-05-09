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Hayrabolu'da Trafik Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Hayrabolu'da Trafik Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi
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Trafik Haftası kapsamında, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yapılan etkinlikte, trafik güvenliği konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Emniyet kemeri ve hız sınırlarına uyum gibi temel trafik kuralları hatırlatıldı.

Trafik Haftası kapsamında, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ilçe merkezindeki ana cadde üzerinde kurulan kontrol noktasında vatandaşlarla bir araya gelerek trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

Ekipler, sürücülere emniyet kemeri kullanımının hayati önemi, hız sınırlarına uyulması ve yayalara geçiş önceliği gibi temel trafik kuralları hakkında hatırlatmalarda bulundu. Etkinlik kapsamında trafik bilincini artırmaya yönelik broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, Trafik Haftası süresince ilçede benzer bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Etkinliklerde bu yılın temasının "Bir Kural, Bir Ömür" olduğunu vurgulayan görevliler, trafik kurallarına uymanın sadece bireysel değil, toplumsal güvenlik açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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