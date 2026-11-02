Hayrabolu'da SYDV ekim ayında 2 bin 58 kişiye 11 milyon 872 bin lira yardım yaptı

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, ekim ayında 2 bin 58 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) ekim ayında 2 bin 58 ihtiyaç sahibine 11 milyon 872 bin lira yardımda bulunulduğunu açıkladı.

Kaymakam Yıldız, SYDV'nin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı