Balkondaki sevimli köpek herkesi gülümsetiyor
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir balkon köpeği, caddeyi izleyerek mahalle sakinlerine neşe katıyor. Vatandaşlar, köpeğin sevimli hallerini görüntüleyip sosyal medyada paylaşıyor.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde balkondaki bir köpek, caddeyi izleyerek mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor.
Uzunköprü Caddesi üzerinde bir evin birinci kat balkonunda oturan sevimli köpek, patilerini balkon korkuluğuna koyarak uzun süre caddeyi ve çevredeki hareketliliği takip ediyor. Sakin ve meraklı bakışlarıyla sokağı izleyen köpek, mahalle sakinlerinin ilgisini çekiyor.
Vatandaşlar, köpeğin bu sevimli hallerini cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşıyor. Mahalle sakinleri, balkondaki sevimli dostun renk ve mutluluk kattığını belirtiyor ve artık onun mahallenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söylüyor. - TEKİRDAĞ