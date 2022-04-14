ÖZALP, VAN (İHA) - Hayırseverlerden ihtiyaç sahiplerine ekmek desteği

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde 'Seyfi Baba' lakabıyla bilinen hayırsever vatandaş, ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı Ramazan pidesi desteği büyük ilgi görüyor.

Seyfi Baba lakabıyla bilinen Seyfi Yürümez isimli hayırseverin ilçe genelinde başlatmış olduğu Ramazan pidesi kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İki yıldır kampanyayı diğer hayırseverlerle yürüttüklerini dile getiren Yürümez, "Sağ olsun hiç yardımlarını eksik etmiyorlar. Bizde burada ihtiyaç sahibelerine günlük sıcak ekmek veriyoruz. Ramazan boyunca kampanyamız devam edecek" dedi.

Fırın sahibi Sinan Özen ise Seyfi Baba öncülüğünde kampanyanın devam ettiğini belirterek, "Özalplı hayırseverler bir kampanya başladılar. Bizde ekmek veriyoruz. 5 bine yakın ekmeği bugüne kadar dağıtık. İhtiyaç sahipleri geliyor aylık kaç ekmek istiyorsa bizden fiş alıyorlar. 100 ekmek alan aileye 10 ekmekte biz veriyoruz. 5 bin ekmek verdik, 6 bin ekmek de elimiz bekliyor" diye konuştu.