Hayırsever Müdür, 1955 Yapımı Okulu Yeniden İnşa Edecek

Aydın'ın Çine ilçesinde 1955 yılında yapılan Evciler İlkokulu'nun yerine 4 sınıflı yeni bir okul binası inşa edilecek. Okulu ise yıllardır aynı okulda görev yapan hayırsever Müdür Mehmet Abbak yaptıracak.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Evciler Mahallesi'nde bulunan Evciler İlkokulu, hayırsever bir eğitimcinin desteğiyle yeniden inşa ediliyor. Mevcut okul binasının fiziki yetersizlikleri nedeniyle harekete geçen Okul Müdürü Mehmet Abbak, 4 sınıflı yeni okul binasını kendi imkanlarıyla yaptıracak.

Aydın Valiliği'nde düzenlenen protokol töreninde Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve hayırsever müdür Mehmet Abbak arasında resmi protokol imzalandı. Protokole göre Abbak, okulun yapımı için gerekli tüm maddi desteği karşılayacak.

27 yıldır devlet memuru olarak görev yapan ve son 3 yıldır Evciler İlkokulu'nda idarecilik görevini sürdüren Mehmet Abbak, eşiyle birlikte aldığı karar doğrultusunda bu adımı attıklarını belirtti. Abbak, "Devlet sayesinde çocuklarımızı okuttuk. Görev yaptığım okul 1955 yılında yapılmış ve artık yetersiz kalıyor. Eşimle birlikte çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması için bu okulu yaptırmaya karar verdik. Devlete vefa borcumuzu ödemek istiyoruz" dedi.

Proje ve izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından, yeni okul binasının yapımına 2025 yılı yarıyıl tatilinde başlanması hedefleniyor. İnşaat süresince öğrenciler, ek binada eğitimlerine devam edecek. - AYDIN