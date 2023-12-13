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Hayırsever Babaeski'de Filistinlilere Yardım Yaptı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir hayırsever, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından etkilenen Filistinlilere bağışta bulundu. Tahir Çengel, Türkiye Diyanet Vakfı'na nakdi yardım yaparak Filistin'de yaşayan Müslümanlara destek oldu.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir hayırsever, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından etkilenen Filistinlilere bağışta bulundu.

Babaeski'de daha önce birçok kere bağışta bulunmuş olan Tahir Çengel, bu sefer de Filistin'de yaşayan Müslümanlara ulaştırılmak üzere, Türkiye Diyanet Vakfı'na nakdi yardımda bulundu.

Babaeski İlçe Müftüsü Abdurrahman Koç, hayırsever vatandaşa topluma örnek ve öncü davranışı sebebiyle teşekkür plaketi ve taltif takdim etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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