Kadirli'de hayırseverin börek dağıtımına yoğun ilgi

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir hayırsever tarafından dağıtılan böreğe vatandaşlar akın etti. Bir vatandaş en son geçen sene börek yediğini ifade ederek, hayırsevere teşekkür etti.

Kadirli'de bir hayırsever, Atatürk Caddesi'nde bedava börek dağıttırdı. Bir vatandaş en son geçen sene börek yediğini ifade etti.

Börek almaya gelen ve yaşlılık aylığı ile geçinen bir vatandaş şöyle konuştu:

"Arkadaş hayrına börek dağıtıyormuş, bir börek alalım dedim. Börek piyasada 25 lira, hayrına börek dağıtıyor, biz de faydalanalım dedik. Aylık yetmiyor. 65'lik alıyorum, o da aydan aya yetmiyor. 7 bin lira, ne yapalım."

Bir başka vatandaş ise "Börek almaya geldim. Paramız olmadığı için 25 lira verip de börek yiyemiyoruz. Bir tane alıyoruz 25 lira, iki tane alıyoruz 50 lira. Burada da bedavaymış, yiyorum" dedi.

"EN SON GEÇEN SENE ALDIM"

Diğer bir vatandaş da, "Tanesi 25 lira piyasada. En son geçen sene aldım yedim. Bir daha aldım ondan, sonra. Allah nazardan saklasın arkadaşımızı, bol kazançlar. Allah razı olsun arkadaştan, bereketli bol olsun" diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise, "Teşekkür ederim iyi oldu vatandaşlarımıza. Yapanlara hayır hasenat olsun. Ben alamıyorum zaten ki" dedi.

Başka bir ilçe sakini de, "Allah razı olsun, börek bedava. Allah razı olsun, Allah ne muradı varsa versin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA