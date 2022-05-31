Hayatını kaybeden mahalle muhtarını binlerce kişi uğurladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayatını kaybeden mahalle muhtarını binlerce kişi uğurladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Hayatını kaybeden mahalle muhtarını binlerce kişi uğurladı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 5 dönemdir mahallede muhtarlık yapan şahsı ölümünde binlerce kişi uğurladı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 5 dönemdir mahallede muhtarlık yapan şahsı ölümünde binlerce kişi uğurladı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 5 dönemdir muhtarlık yapan 52 yaşındaki Mehmet Binay, akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Diyarbakır'da hayatını kaybetti. Karayoluyla ilçeye getirilen emektar muhtarın cenazesine binlerce kişi katıldı. Muhtarın cenazesi, Ceylanpınar Mezarlığında kılınan namazın ardından aynı yerde defnedildi. Cenazeye muhtarın yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ceylanpınar Diyarbakır Muhtarlık Şanlıurfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title