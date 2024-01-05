Hayati İnanç: 'Haklısın' sözü erkeklerin, 'Bu bana lazım değil' sözü ise kadınların ağzına yakışır

Başiskele'de vatandaşlarla bir araya gelen şair ve yazar Hayati İnanç, "İki söz vardır hayatı kolaylaştırır. Biri 'Haklısın', diğeri ise 'Bu bana lazım değil'. 'Haklısın' sözü erkeklerin, 'Bu bana lazım' sözü ise kadınların ağzına yakışır. Bu sözlerle aile içi problemlerin yüzde 50'si çözülecektir. Bu dünyadaki yaşadığımız sıkıntıların ve problemlerin yarısı yediğimizden, yarısı da dediğimizdendir" dedi.

Başiskele Belediyesi'nin Kadın ve Aile'ye yönelik programları kapsamında düzenlediği "Konumuz Aile Söyleşileri" etkinliği, şair ve yazar Hayati İnanç'ın katılımıyla devam etti. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ders veriyorlar, bizi utandırıyorlar"

Sohbeti ve şiirleriyle pek çok insanın beğenisini kazanan Hayati İnanç, konuşmasının başında Filistin meselesine değindi. İnanç, "Son zamanlarda Gazze'de üzüntüsünü içerisinde taşıdığımız, ıstıraplı hadisler yaşanıyor. İnsanlığın iflas ettiği coğrafya. Fakat hayret ile müşahede ediyoruz ki, bütün dünya istila edilmiş de bir avuç Gazze'yi istila edememişler. Aslanlar gibi direniyorlar. Ölüm adeta kendileri için beklenen, özlenen bir şey gibi davranıyorlar. Ders veriyorlar, bizi utandırıyorlar. Allah bizim imtihanımızı kolay etsin. İdrak edelim diye söylüyorum. Gazze için, gönül coğrafyamızdaki Müslüman kardeşlerimiz için dua edelim" dedi.

"Bu sözlerle aile içi problemlerin yüzde 50'si çözülecektir"

Hayati İnanç, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplumumuzun en nazik olduğu kadar en sağlam kalemiz ve en ciddi saldırılara maruz kalan değerimizdir ailemiz. Ailemiz göz bebeğimizdir. Ne yapıp edip ona sahip çıkmalıyız. Uyanık olalım bu konuda. Aileye zarar verebilecek her türlü düşünce akımlarına, dizilere ve filmlere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarına dikkat edelim. Asıl öğretmen anne babadır. Her evlat annenin eseridir. Dünyadaki insanların yarısı kadınlar, diğer yarısını da anneler yetiştiriyor. Beşiği sallayan dünyayı sallar. Burada bize uyanıklık lazım. İki söz vardır hayatı kolaylaştırır. Biri 'Haklısın', diğeri ise 'Bu bana lazım değil'. 'Haklısın' sözü erkeklerin, 'Bu bana lazım' sözü ise kadınların ağzına yakışır. Bu sözlerle aile içi problemlerin yüzde 50'si çözülecektir. Bu dünyadaki yaşadığımız sıkıntıların ve problemlerin yarısı yediğimizden, yarısı da dediğimizdendir"

Program sonunda Belediye Başkanı Yasin Özlü, Hayati İnanç'a hoş sohbeti ve değerli bilgileri için teşekkür etti. - KOCAELİ