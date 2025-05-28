Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kapsamında El Emeği Ürünler Sergilendi

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kapsamında El Emeği Ürünler Sergilendi
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Adıyaman Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sergide, kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler beğeniye sunuldu. Vali Osman Varol, serginin açılışında, kursların önemini vurgulayarak kadınların el sanatlarına katkı sağladıklarını belirtti.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla Adıyaman Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslarda hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı Vali Osman Varol'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından düzenlenen sergi de resimden seramiğe, dikiş-nakış giyim teknolojilerinden el sanatları ahşap işlemeciliğine kadar birçok alanda yıl boyunca emek verilerek hazırlanan eserler hem estetik yönüyle hem de taşıdığı kültürel anlamlarla beğeniye sunuldu.

Sergiyi gezerek el emeği göz nuru ürünleri inceleyip kursiyerleri tebrik eden Vali Osman Varol, "Hayat Boyu Öğrenme; adından da anlaşılacağı üzere hayatımız boyunca süren bir eğitim faaliyetidir. 7'den 70'e herkesin katıldığı bir etkinlikler bütünüdür. Halk Eğitim Merkezlerimiz her yıl çeşitli meslek gruplarındaki vatandaşlarımıza hitap eden çok güzel kurslar açmaktadır. Açılan bu kurslarla büyük emek ve sabırla ürettikleri el işi ürünler ile kadınlarımız hem meslek öğrenmekte hem de aile ekonomilerine katkıda bulunmaktadır. Kadınların ev ekonomilerine destek olmalarına imkan sağlamanın yanı sıra geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından Halk Eğitim Merkezimizin faaliyetlerini önemsiyor birbirinden güzel eserlerin hazırlanmasında emeği geçen tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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