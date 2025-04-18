Hay Hak: Karagöz Hacivat Sinema Perdesinde

Hay Hak: Karagöz Hacivat vizyona girdi

İSTANBUL - Geleneksel gölge oyunu olan Karagöz ile Hacivat, "Hay Hak: Karagöz Hacivat" ile sinema perdesine taşındı, çocuklar sevinçle karşıladı.

Çizgi dizi "Hay Hak"tan sinemaya uyarlanan "Hay Hak: Karagöz Hacivat", tüm Türkiye'de sinema salonlarında izleyiciyle buluştu. Yüzyılları aşan Türk mizahının simge karakterleri Karagöz ve Hacivat, bu kez beyaz perdede, çağdaş bir anlatım dili ve etkileyici bir animasyon tekniğiyle izleyiciyi selamlıyor.

Galasından itibaren yoğun ilgi gören film, yalnızca çocukların değil, her yaştan izleyicinin beğenisini kazanıyor. Ailece izlenebilecek nadir yapımlardan biri olarak dikkat çeken film, nesilleri aynı perde önünde buluşturmayı başarıyor. Salonda yalnızca çocuklar değil, anne babalar da filmin samimi ve mizahi tonunda kendilerini buluyor.

"Hay Hak: Karagöz Hacivat", akıcı hikayesinin yanı sıra teknik kalitesiyle de öne çıkıyor.

Filmin yapımcısı İsa Doğmuş, senaristi Ayhan Yavuz Açıkgöz, yönetmeni ise Kenan Aktaş. Proje, başkentin kültürel ve sanatsal potansiyelini ortaya koyarken, Türkiye'nin animasyon sektöründeki yükselen konumunu da gözler önüne seriyor. "Hay Hak: Karagöz Hacivat" yerli yapım, milli kültür ve kaliteli çocuk içerikleri açısından dikkat çeken bir örnek oluşturuyor. Senaryosu, çocuk gelişim uzmanları ve pedagogların danışmanlığında hazırlanan film, eğlenceli ve güvenli içeriğiyle çocukların gelişimini destekliyor, geleneksel mizah ve modern yorumlarıyla da izleyiciyi kendine çekiyor.

Yapımcı İsa Doğmuş: "Gelenekten geleceğe uzanan bir yolculuğa davet ediyoruz"

Filmin yapımcısı İsa Doğmuş yaptığı açıklamada, "Karagöz ile Hacivat gibi köklü karakterleri günümüz animasyon diliyle buluşturmak bizim için büyük bir sorumluluktu. Çocuklarımız hem gülecek, hem öğrenecek; aynı zamanda geleneksel değerlerle tanışacak. Tüm aileleri sinema salonlarına bekliyoruz. Bu film, geçmişle bugünü bir araya getiren renkli ve eğlenceli bir yolculuk" dedi.