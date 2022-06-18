Havza Belediyesi YKS adayları için araç tahsis etti - Haberler

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Havza Belediyesi YKS adayları için araç tahsis etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Havza Belediyesi YKS adayları için araç tahsis etti

Havza Belediyesi, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilçede giren adaylar için araç tahsis etti.

Havza Belediyesi, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilçede giren adaylar için araç tahsis etti.

Havza Belediyesi hizmet araçları, YKS için sınav merkezlerine giden adayları sınav merkezlerine taşıdı. Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt idaresinde yapılan çalışmalarda Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı araçlar ile sabah erken saatlerden itibaren YKS adaylarına yardımcı olundu. Belediye ayrıca, ilçe merkezinde oluşturulan iki sınav koordinasyon merkezi ile özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda da yardımcı oluyor.

Öğrencilerin mağdur olmaması için çalışma yürüttüklerinin altını çizen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Bu kapsamda sınava girecek adaylar için araçları seferber ettik. Öğrencilerimizi sınav merkezlerimize yetiştirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstermekteyiz. Araçlarımız iki gün adayların sınav giriş saatlerine kadar görevde olacak. Yine ilçe merkezinde oluşturulan iki sınav koordinasyon merkezi ile adaylarımıza yardımcı olacağız. Sınava giren tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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