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Havran Millet Kütüphanesinde Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

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60. Kütüphaneler haftası nedeniyle kitap okuma farkındalığı oluşturmak için Havran Millet Kütüphanesinde, Havran Anadolu Lisesi öğrencileriyle etkinlik düzenlendi

Düzenlenen etkinlikte Havran Kaymakamı Özderin öğrenciler ile kitap okudu ve sohbet etti. Kaymakam Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Havran Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Arslan, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hatice Biçer Çam ve öğrenciler Kütüphane Sorumlusu Selin Güngör ve Kütüphane görevlisi Recep Akgün tarafından karışılandı. Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kütüphane yetkilileri tarafından hazırlanan hediyeleri öğrencilere takdim etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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