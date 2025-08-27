Havran Kaymakamı Kütüphane Ziyareti Gerçekleştirdi
Balıkesir'in Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ederek kütüphanenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam, kütüphanelerin toplumsal kültürel gelişimdeki önemine dikkat çekti.
Balıkesir'in Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, ilçedeki Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Kütüphane Sorumlusu Selin Güngör'den çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Evlice, öğrencilere ve vatandaşlara sunulan hizmetleri yerinde inceleme fırsatı buldu.
Ziyaretin sonunda Kaymakam Evlice, kütüphanelerin bilgiye erişimde ve toplumsal kültürel gelişimde hayati bir rol oynadığını vurguladı. Evlice, kütüphane çalışanlarına başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel