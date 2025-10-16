Havran Kaymakamı Halk Eğitimi Merkezini Ziyaret Etti

Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir ile birlikte Havran Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Merkez Müdürü R. Erdinç Yaman tarafından kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Kaymakam Evlice, merkezdeki kursları gezerek kursiyerlerle sohbet etti ve eğitmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okuma-yazma, mesleki eğitim, beceri geliştirme ve sosyal-kültürel alanlarda hizmet veren Havran Halk Eğitimi Merkezi'nin, her yaştan bireye eğitim olanağı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Evlice ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydemir, tüm kursiyer ve eğitmenlere başarılar dileyerek kurumdan ayrıldı. - BALIKESİR