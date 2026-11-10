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Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere B-Reçete eğitimi verdi

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Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere B-Reçete eğitimi verdi
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Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı, mücadele yöntemleri ve B-Reçete uygulamalarını anlattı. İnsan ve çevre sağlığı, yasal sorumluluklar ve mevzuat anlatıldı; bilinçli kullanımın üretim kalitesini artırdığı belirtildi.

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında üreticiler ve ilgililere, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı, mücadele yöntemleri ve B-Reçete uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Yetkisi Eğitimi ve B-Reçete Bilgilendirme Eğitimi gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitim programında katılımcılara bitki koruma ürünlerinin tanınması, doğru mücadele ve uygulama teknikleri, insan ve çevre sağlığının korunması ile etkili ilaçlama yöntemleri konusunda ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Eğitimde ayrıca bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanımı, çevresel risklerin azaltılması, üreticilerin yasal sorumlulukları ve ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, doğru ürün kullanımı ve bilinçli mücadele yöntemlerinin hem üretim kalitesini artırdığını hem de insan sağlığı ile çevrenin korunmasına katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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