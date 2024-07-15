Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Avcılara Kuduz Aşısı
Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Havran Avcılar Kulübünde düzenlediği toplu aşı uygulamasıyla kuduz hastalığına karşı farkındalık oluşturdu. Avcılar, köpekleriyle birlikte aşı uygulamasına yoğun ilgi gösterdi ve kuduz hastalığı hakkında bilgilendirildi.
Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Havran Avcılar Kulübünde toplu aşı uygulaması gerçekleştirildi.
Kuduz hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen aşı uygulamasına, ilçedeki avcılar köpekleriyle birlikte yoğun ilgi gösterdi. Aşı uygulaması esnasında teknik personel tarafından kuduz hastalığı hakkında gerekli bilgilerde verildi. - BALIKESİR