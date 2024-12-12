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HAVELSAN'dan CENGAVER: Askeri ve Sivil Alanda Yenilikçi Giyilebilir Teknoloji

HAVELSAN'dan CENGAVER: Askeri ve Sivil Alanda Yenilikçi Giyilebilir Teknoloji
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HAVELSAN, Take Off Girişim Zirvesi'nde tanıttığı giyilebilir teknoloji ürünü CENGAVER ile sivil alanda itfaiye, polis ve sağlık çalışanlarına hassas konum bilgisi sağlamayı hedefliyor. CENGAVER, hem askeri hem de sivil alanlarda kritik avantajlar sunarak durumsal farkındalığı artırıyor.

Türk savunma sanayisinin öncü firması HAVELSAN, Take Off Girişim Zirvesi'ne giyilebilir teknoloji ürünü olan CENGAVER'in sivil versiyonu ile katıldı. HAVELSAN Modelleme ve Sensör Teknolojileri Takım Lideri Çağlar Akman, "Sivil alanda itfaiye, polis, sağlık çalışanları ve ilk yardım ekiplerinin hassas konum bilgilerini hem birbirlerine göre hem de dünya üzerindeki yerlerini belirleyebilecek bir sistem geliştirdik" dedi.

Askeri ve sivil alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan CENGAVER, modüler bir sistem olarak tüm birimlerin bağımsız çalışmasını sağlıyor. Kullanıcı tipine özel veri erişimi sunan bu teknoloji, her kademedeki ilgili kişilere müşterek durumsal farkındalık resmi sunabiliyor ve konumlandırma çözümleri sağlıyor.

HAVELSAN Modelleme ve Sensör Teknolojileri Takım Lideri Çağlar Akman, zirvede yaptığı açıklamada, "CENGAVER çift kullanım örneğidir; hem askeri hem de sivil alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir sistemdir. Burada, sistemin alt yeteneklerini göstermek için bulunuyoruz. CENGAVER, durumsal farkındalık için gereken bilgiyi sağlayan bir sistemdir. Bu bilgilerden ilki konum, ikincisi ise sağlık bilgisidir. Sivil tarafta, itfaiye, polis, sağlık çalışanları ve ilk yardım ekip üyelerinin hassas konum bilgilerini hem birbirlerine göre hem de dünya üzerindeki pozisyonlarına göre belirleyebilen bir sistem geliştirdik. Aynı zamanda bu kişilerin temel sağlık bilgilerini takip edebiliyor ve bu bilgilerden yola çıkarak aktivitelerini tespit edebiliyoruz" dedi.

Akman, CENGAVER'in işlevselliğine dair detayları da paylaşarak, "Sivil kullanımda CENGAVER'i itfaiyeciler, polis memurları, sağlık çalışanları ve ilk yardım ekipleri için hayal edebilirsiniz. Operasyon sırasında ekip üyelerinin birbirine göre hassas konumlarını bulmasını sağlıyor. Normalde bunu GPS ile yapıyoruz ancak GPS çeşitli sebeplerle yanıltılabiliyor, engellenebiliyor ya da çalışmaz durumda olabiliyor. Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde ekip üyelerinin birbirlerine göre konumlarını hassas bir şekilde belirleyebiliyoruz. Ayrıca, herhangi bir ekip üyesinin başına bir şey geldiğinde diğer ekip üyeleri onun yerini kolayca tespit ederek müdahale edebiliyor. Sağlık alt sistemimiz, temel kalp atışı, kandaki oksijen seviyesi gibi bilgileri alıyor. Bununla birlikte düşme, bayılma, yaralanma ya da kanama gibi anormallikleri de tespit edebiliyoruz. Bu sistemi minimalist bir tasarımla, kola veya kaska takılabilecek şekilde son kullanıcıların ihtiyaçlarına göre geliştirdik" ifadelerini kullandı.

HAVELSAN'ın yeni nesil teknolojisi CENGAVER, hem askeri hem de sivil alanlarda kullanıcılarına kritik avantajlar sunarak dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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