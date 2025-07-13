Havalandırma Boşluğunda Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Havalandırma Boşluğunda Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı
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Şanlıurfa'da bir evin havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru kediye su ve yemek verilirken, kurtarıldıktan sonra bahçeye salındı.

Şanlıurfa'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Bir evin havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna açılan pencereyi sökerek yavru kediyi kurtardı. Su ve yemek verilen yavru kedi, bahçeye salındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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