İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Bankalardaki mevduatlarda zamanaşımı için son tarih belli oldu

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi

12 yaşındaki Esra'nın ölümünde korkunç şüphe

Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması Başlıyor

Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması için başvurular 20 Şubat'ta sona erecek. Lise ve üniversite öğrencilerine açık olan yarışma, yenilikçi çözümler üretmeyi ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor.

TEKNOFEST çerçevesinde Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması düzenlenecek. Yarışma başvurusu 20 Şubat'a sona eriyor.

TEKNOFEST çerçevesinde TÜBİTAK, ASELSAN ve CEZERİ yürütücülüğünde düzenlenen Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması için başvurular devam ediyor. Yarışma, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimi konusunda kritik bir rol üstlenerek, ülkemizin teknolojik geleceği ve rekabet gücü açısından büyük bir fırsat sunuyor. Havacılık sektöründe karşılaşılabilecek problemlere yenilikçi çözümler üretmeyi hedefleyen bu yarışma, aynı zamanda bilgi birikimini artırmak ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla düzenleniyor. Yarışma başvuruları 20 Şubat'ta sona eriyor.

Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, lise ve üniversite öğrencileri (Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dahil) ile mezunların takım halinde katılımına açık. En az 2, en fazla 5 kişilik takımlar halinde yarışacak katılımcılar, üç aşamadan oluşan değerlendirme sürecine tabi tutulacak. Yarışmacılar öncelikle Ön Tasarım Raporu (ÖTR) aşamasını tamamlayacak, ardından Çevrim içi Yarışma Simülasyonunda yeteneklerini sergileyecek ve son olarak final sunumlarını gerçekleştirecekler. Yarışmacıların hazırlamaları gereken raporlarla ilgili detaylar, ilerleyen tarihlerde TEKNOFEST'in resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.

Kazanan takımları büyük ödüller bekliyor

Yarışmada birinci olan takım 200 bin TL, ikinci olan takım 175 bin TL, üçüncü olan takım ise 150 bin TL ödül kazanacak. Ancak yarışma, ödüllerden çok daha fazlasını sunuyor. Katılımcılar, Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına teknik geziler düzenleyerek sektörü yakından tanıma fırsatı bulacak. TEKNOFEST süresince farklı alanlardaki uzmanlarla tanışarak geniş bir network oluşturabilecek, kariyer bilgilendirmesi kapsamında uzman mühendislerden meslek yaşamına dair önemli bilgiler edinebilecekler. Ayrıca teknoloji dünyasının liderlerinden ilham alacakları toplantılara katılma fırsatı yakalayacaklar.

Yarışmada başarılı olan takımlara projeleri için gerekli malzeme desteği sağlanacak, finale kalan ekiplere ulaşım ve konaklama desteği sunulacak. Bunun yanı sıra finalistler, özel olarak düzenlenecek eğitim kampında proje geliştirme eğitimleri alacak ve Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj yapma fırsatına sahip olacaklar. Milli Takımlar Destek Programı kapsamında uluslararası yarışmalara katılım ve destek de bu yarışmanın sunduğu önemli avantajlar arasında yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
img

Trump'tan diplomatik gaf: Tek kelime anlamıyorum dedi, ortalık karıştı
img

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor
Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Türkçe resmi dil ilan edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.