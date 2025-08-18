Hava Orgeneral İsmail Güneykaya'dan Eskişehir Valisi'ne Veda Ziyareti

Hava Orgeneral İsmail Güneykaya'dan Eskişehir Valisi'ne Veda Ziyareti
Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, emekliye ayrılmasının ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a veda ziyaretinde bulundu ve Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a veda ziyaretinde bulundu.

Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı iken Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı gereği emekliye ayrılan Hava Orgeneral İsmail Güneykaya Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a veda ziyaretinde bulundu. Valiliğe gelişi esnasında Vali Aksoy tarafından karşılanan Orgeneral Güneykaya, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Aksoy, Orgeneral Güneykaya'ya görev süresi boyunca devletimize ve milletimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, emeklilik hayatında sağlık ve esenlik diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
