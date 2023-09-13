Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu'ndan Macaristan'a ziyaret

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Macaristan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ferenc Kajari'nin resmi davetlisi olarak Macaristan'a gitti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Macaristan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ferenc Kajari'nin resmi davetlisi olarak 10-12 Eylül 2023 tarihleri arasında Macaristan'a gitti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; Galiçya Cephesi Şehitliği, Kahramanlar Meydanı, Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliği ve 101'inci Hava Üs Komutanlığını ziyaret etti. Macaristan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gabor Böröndi ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovnicky'e nezaket ziyareti, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ferenc Kajari'ye ise makam ziyaretinde bulundu. - ANKARA