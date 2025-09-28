Hatice Kılıç, Kızı İçin Eskişehir'de Yeni Bir Hayat Kurdu

Eskişehir'e 25 yıllık düzenini bırakıp kızı için taşınan terzi Hatice Kılıç, kızının çizdiği kıyafetleri dikerek hayallerine ulaşıyor.

Bursa'da 25 yıldır terzilik yapan Hatice Kılıç, kızı için verdiği büyük bir kararla, tüm düzenini geride bırakarak Eskişehir'de yeni bir sayfa açtı. Anadolu Üniversitesi Resim Bölümü öğrencisi kızının şehirde kalma isteği üzerine 50 yaşında büyük bir risk alarak Eskişehir'e taşınan Kılıç, kızıyla birlikte açtıkları atölyede hem mesleğini kızına aktarıyor hem de ortak hayallerinin peşinden koşuyor. Kızının çizimleriyle annenin makasından çıkacak özel tasarımlarla bir defile düzenlemeyi ve geleneksel Türk kıyafetlerinden oluşan bir sergi açmayı hedefliyorlar. 'Ben onun kahramanıyım' diyen Hatice Kılıç, dükkanda usta-çırak, evde ise anne-kız olduklarını belirterek çıktıkları bu yolculuğu ve büyük hayallerini anlattı.

"Ben onun kahramanıyım"

Bursa'daki 25 yıllık kurulu düzenini geride bırakarak kızı için Eskişehir'e taşındığını anlatan terzi Hatice Kılıç, "Kızım Bursa'ya dönmek istemedi. Eskişehir'de yaşamak istedi. Ben de kızımın peşinden geldim. Bilmediğim bir şehre taşınıp her şeye sıfırdan başladım. 50 yaşında büyük bir risk almış oldum. Yeni bir şehir, yeni bir hayat, yeni başlangıç... Kızım beni bu konuda cesaretlendirdi. Şimdi bu terzi atölyesini kızımla beraber işletiyoruz. Aslında kızım işletiyor, ben onun arkasındaki kahramanıyım" şeklinde konuştu.

"Dükkanda usta çırak, evde anne kızız"

Kızı ile beraber kurduğu hayallerinden bahseden usta terzi son olarak şunları söyledi:

"Terziliği kızıma aktarmak istiyorum, onun bu zanaatı öğrenmesini istiyorum. Resme karşı büyük bir tutkusu ve yeteneği var. Burada birlikte çalışmaya başladığımızdan beri çizim yeteneğinin geliştiğini söylüyor. İkimizin ortak bir hayali var: Özel tasarımlar yapmak istiyoruz. Uçuk kaçık ve tamamen bize ait. Kızımın kaleminden ve benim makasımdan çıkma elbiseler yapmak istiyoruz. Kendi koleksiyonumuz ve defilemiz olsun istiyoruz. Türk geleneksel kıyafetlerinden oluşan bir sergi açmak istiyoruz. İnsanların örnek alacağı işler yapalım istiyoruz." - ESKİŞEHİR