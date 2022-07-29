Hatay yerel: 'çehov Vodvil' Expo 2021 Hatay Tiyatro Festivali'nde Seyirciyle Buluştu

EXPO 2021 Hatay Tiyatro Festivali kapsamında, Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Çehov Vodvil' adlı oyun Antakyalı sanatseverlerle buluştu.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın sanat alanında yaptığı çalışmaları ile bugüne kadar Tarsus'un yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinde seyirciyle buluşan Tarsus Şehir Tiyatrosu sanatçıları, EXPO 2021 Hatay Tiyatro Festivali kapsamında seyircinin karşına çıktı. Reji ve dramaturji çalışmalarını Nihat Çapar'ın yaptığı bir perdelik komedi oyunu, Antakya EXPO alanındaki kapalı fuar alanını dolduran tiyatroseverlerden beğeni topladı. Murat Çapar, Özmen Güvençli, Derya Güneri, Hacer Öner, Ertan Rüstem ve Ozan Karabulut rol aldığı Anton Pavloviç Çehov'un iki oyunundan derlenen 'Çehov Vodvil' oyunu Antakyalı izleyicilerinden tam not aldı. Oyun içinde geçen diyaloglar ustalıkla işlendi. Aşkı, kavgayı, gösterişi ve komik durumları ele alan oyun izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Tarsus Belediyesi sanatçılarının ortaya koyduğu performans oyun sonunda ayakta alkışlandı.

"OYUNLA BULUŞTUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"

Antakya'da Çehov Vodvil oyununu izlediği için mutlu olduğunu ifade eden üniversite öğrencisi Yağmur Askaroğlu, "Tarsus'un adını sanatla hep duyuyoruz. Biz üniversite öğrencileri olarak Hatay'da bu oyunla buluştuğumuz için çok mutlu ve şanslıyız. Mersin'de oyunu izleyen arkadaşlarımızın tavsiyesi ile geldik. İyi ki gelmişiz, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'a bizi sizle buluşturduğu için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.