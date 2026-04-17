Vali Masatlı Belen'de okul inşaatını inceledi
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Belen ilçesindeki 24 derslikli ilkokul inşaatında incelemelerde bulundu. Eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla devam eden projelerle bölgedeki öğrenci kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da eğitim yuvaları insa edilmeye devam ediyor. Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi2nde TOKİ Konutları içerisinde inşa edilen okul binasının şantiye alanını inceleyen Vali Masatlı, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerin sürdüğü Hatay'da söz konusu okulun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki öğrenci kapasitesinin artırılması hedefleniyor. - HATAY