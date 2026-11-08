Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Valisi Masatlı, Arsuz'da Pirinçlik Jandarma karakol binasını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Valisi Masatlı, Arsuz'da Pirinçlik Jandarma karakol binasını inceledi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz'daki Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı'nın yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Masatlı, binanın fiziki donanımı ve personelin çalışma ortamları hakkında yetkililerden bilgi aldı, jandarma personeline teşekkür etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz ilçesinde hizmete kazandırılan Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı'nın yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Yeni hizmet binasını gezen Vali Masatlı, binanın fiziki donanımı, personelin çalışma ortamları ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Karakolda görev yapan jandarma personeliyle de bir araya gelen Masatlı, kamu düzeninin sağlanması ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla görev yapan personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Masatlı, yeni hizmet binasının Jandarma personelinin görevlerini daha etkin ve donanımlı bir ortamda yürütmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
“Kurşunlar” ve “Aylar” suç örgütlerine operasyon! 29 tutuklama

Kendilerine bu isimleri takmışlardı! 2 ayrı çeteye baskın
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Riyad'da füze alarmı! Aramco gökdeleninin camları patladı

Ülkenin kalbinde tedirgin eden görüntü
Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sel, heyelan, fırtına bir arada geliyor
İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü32

Hareketi görünce deliye döndüler! Taraftarlar Aliev'i fena benzetti
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken mesaj
Önce direğe ardından tuğlalara! Otomobilin takla attığı kaza anı kamerada

Yok böyle kontrolden çıkış! Dehşete düşüren anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi

Acısı dinmeden bir darbe daha! Özcan Deniz'in eşi hastanelik oldu