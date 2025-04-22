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Hatay Valisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Makamını Çocuğa Devretti

Hatay Valisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Makamını Çocuğa Devretti
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 9 yaşındaki Ali Kemal Coşkun'a makamını devretti. Çocuk, okullarıyla ilgili talimatlar vererek gülümsetti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 9 yaşındaki Ali Kemal Coşkun'a devretti. Makamı devralan çocuğun verdiği talimatlar sonrası Vali Masatlı'nın "Vali olacak çocuk kendini belli eder" sözleri gülümsetti.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı yaşanıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antakya Haydar Mursaloğlu İlköğretim Okulu öğrencilerini makamında ağırladı. Vali Masatlı, 23 Nisan dolayısıyla makamını 9 yaşındaki Ali Kemal Coşkun'a devretti. Makamı devralan temsili Vali Coşkun, okullarıyla ilgili problemler konusunda ilgili kurum müdürlerini arayarak talimatlar verdi. Talimatlar esnasında Vali Masatlı'nın "Vali olacak çocuk kendini belli eder" demesiyse gülümsetti.

Ziyarette; okul müdürü Ahmet Çiyce, öğretmen Nilgün Sözer, 10 yaşındaki Ayşe Berrak Karacan ve 10 yaşındaki Elif Türkan Yıldırım yer aldı.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Vali Masatlı, "Bizim binlerce yıllık devlet geleneğimizde 23 Nisan bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan'da bu millet yeniden bağımsızlığını, hür yaşayacağını ve bu topraklarla ilgili kararını kendi vereceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber Türkiye'de yeni bir yönetim şekli ortaya çıkmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ilk mecliste bulunan tüm milletvekillerimizi, tüm temsilcilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bir devletin, bir milletin en önemli özelliklerinden biri çocuklarına vermiş olduğu değerle ölçülür" dedi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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