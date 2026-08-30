Hatay'da kanala düşen 2 inek kurtarıldı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde sulama kanalına düşerek mahsur kalan 2 inek, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde sulama kanalına düşerek mahsur kalan 2 inek, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçeye bağlı Aktaş Mahallesi'nde ahırından çıkan 2 inek, bölgedeki bir sulam kanalına düştü. Durumu fark eden sahibi, inekleri çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, inekleri bulunduğu yerden çıkardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı