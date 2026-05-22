Haberler

Samandağ'da eğitime 1 gün ara verildi

Samandağ'da eğitime 1 gün ara verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan afeti nedeniyle 22 Mayıs Cuma günü eğitime bir gün ara verildi.

Hatay'da etkili olan yağış sonrası sel afetinin yaşandığı Samandağ ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Kentte caddeler göle dönerken, sel ve heyelan afeti yaşandı. Samandağ ilçesindeyse evler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Afetin etkilediği Samandağ ilçesinde 22 Mayıs tarihinde eğitime 1 gün ara verildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada; "İlimizde etkili olan yağışlar sebebiyle ilimizde sadece Samandağ ilçemizde 22 Mayıs Cuma günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde herhangi bir ara verme söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den açıklama: Sonuna kadar direneceğiz

Açıkça söyledi! Özgür Özel, mutlak butlanı kabul etmiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi

Polis gözaltına aldığı genç kadınla araçta ilişkiye girerken yakalandı
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz

Kılıçdaroğlu, görevi kabul edeceğini duyurdu: İktidara yürüyeceğiz

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı

Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı