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Hatay Reyhanlı'da çalınan motosiklet bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Hatay Reyhanlı'da çalınan motosiklet bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde apartman girişinden çalınan motosiklet, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibi Arif Çelik'e teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MOTOSİKLET BULUNDU

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde apartman girişinden çalınan motosiklet, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibi Arif Çelik'e teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi gözaltına alınan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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