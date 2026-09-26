Hatay Reyhanlı'da çalınan motosiklet bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay Reyhanlı'da çalınan motosiklet bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde apartman girişinden çalınan motosiklet, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibi Arif Çelik'e teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
MOTOSİKLET BULUNDU
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde apartman girişinden çalınan motosiklet, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibi Arif Çelik'e teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi gözaltına alınan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı