Hatay'da Kira Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 2 Yaralı

Hatay'da iş yeri kirası nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Saraykent Mahallesi'nde meydana İş yeri kirası nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan H.K. ve C.C.K. ile A.K. ve C.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada yaralanan 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı