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Hatay'ın Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı

Hatay'ın Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı
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Hatay'da Amanos Dağı eteklerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Meteorolojinin uyarılarıyla birlikte başladığı bildirilen kuvvetli fırtına ve yağış, vatandaşlara kar keyfi yaşattı.

Hatay'da yüksek kesimler beyaza büründü

HATAY - Hatay'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Amanos dağı eteklerini beyaza bürüdü.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Hatay'da kuvvetli fırtına ve yağış gece saatlerinden itibaren etkisini hissettirmeye başladı. Gün boyu devam eden fırtına ve yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Amanos dağı etekleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışına hasret kalan vatandaşlar, araçlarıyla dağ eteklerine çıkarak kar yağışının tadını çıkarttılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - Yerel
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