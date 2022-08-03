Hatay haberi: Arsuz'da 'Füsun Sayek 16. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri'nin Açılışı Yapıldı

Arsuz'da, 9 ile 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında İskender Sayek Kültür Evi'nde yapılması planlanan 'Füsun Sayek 16. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri'nin açılış töreni yapıldı.

Açılış törenine; Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği ve Arsuz Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve bölge halkı katıldı.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) eski Başkanı Dr. Füsun Sayek'i anarak sözlerine başlayan Başkan Asaf Güven, şunları söyledi:

"Öncelikle, hem sağlık hem de toplumsal alanda sayısız katkıları olan Füsun Sayek hocama Allahtan rahmet diliyorum. Bu etkinlikler Arsuz'a kültürel, sanatsal ve sağlık alanında büyük değer katmaktadır. Bu etkinliklerin her sene daha da çoğalarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz Arsuz Belediyesi olarak bu etkinliklere, her türlü katkıyı imkanlarımız doğrultusunda vermeye çalışacağız. Ben bu etkinliklerin gerçekleşmesinde büyük emeği olan başta İskender Hocama, emekçilere, dernek üyelerine, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Hepimizin keyif alacağı etkinliklerin olacağına inanıyorum."