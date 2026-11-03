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Hatay Erzin'de kaybolan karga Bahçelievler Mahallesi'nde bulundu

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Hatay Erzin'de kaybolan karga Bahçelievler Mahallesi'nde bulundu
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Hatay’ın Erzin ilçesinde Atatürk Caddesi’ni mesken tutan ve mahallelilerin ilgi odağı olan karga, kaybolmasının ardından Bahçelievler Mahallesi’nde bulundu. Yeni adresine kısa sürede alışan karga, burada vatandaşlar tarafından besleniyor ve Atatürk Caddesi’ne artık uğramıyor.

Hatay'da mahallelinin dostu olan ve mizah amaçlı çekilen görüntüleriyle ilgi odağı olan karga, sırra kadem basmasının ardından yeniden başka bir mahallede görüldü. Bölge halkı tarafından paylaşılamaz hale gelen karganın daldan dala konduğunu söyleyen Şaban Gözegir, "Artık kargayı merak edecek bir şey yoktur, daldan dala uçar. Bir gün olur belki eski mahallesine geri döner" dedi.

Erzin ilçesi kent merkezi Atatürk Caddesi'ni mesken tutan karga, vatandaşların ilgi odağı oldu. Caddelerde özgürce yürüyerek gezen ve heybeleri karıştıran karga, gözlerden kaybolmuş ve mahalleliyi merak sarmıştı. Vatandaşların arayışı sonra karga, Bahçelievler Mahallesi'nde bulundu. Mesken tuttuğu sokakta vatandaşlar tarafından beslenen ve ilgi gören karga, yeni adresine kısa sürede alıştı ve Atatürk Caddesi'ne uğramaz oldu. Mahalleli tarafından karga paylaşılamaz hale gelirken Şaban Gözegir, karganın yeni yerinden memnun olduğunu belirterek, "Bir gün olur belki eski mahallesine geri döner" dedi.

Karganın kurutmalıklarla beslendiğini belirten Bedriye Evsen, "Kurutma zamanı ve burada çekirdek oluyor, çalıp getiriyor. Sık sık geliyor. Manavdan bir şey aldığına da şahit oldum. Kahvedeki esnaftan para alıyor. Buralarda geziniyor" diye konuştu.

Kargayı aramaya çıktığını ifade eden Şaban Gözegir, "Karganın kaybolduğunu gördükten sonra ben aramaya çıktım. Bazı arkadaşlardan duyduğuma göre Bahçelievler Mahallesi'nde olduğunu öğrendim ve yem getirdim. Bahçelievler'de halk kargaya bakıyor, karga artık yerinden gitmek istemiyor. Eski yerinden de memnundu ama yeni yerinden daha memnun. Gördüğünüz gibi yem getirmeme rağmen çınar ağacından inmiyor. İyi baktıklarından dolayı gelmiyor galiba. Artık kargayı merak edecek bir şey yoktur, daldan dala uçar. Bir gün olur belki eski mahallesine geri döner" şeklindededi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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