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Hatay Dörtyol'da Macaristanlı Szilvia, Müslüman olup 'Hasret' adını aldı

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Hatay Dörtyol'da Macaristanlı Szilvia, Müslüman olup 'Hasret' adını aldı
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Hatay Dörtyol'da Macaristan vatandaşı Szilagyi Szilvia, İslamiyet'i seçerek 'Hasret' adını aldı. Müftülük makamında düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman olan Szilvia'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Szilvia'nın Türk eşiyle evlenme kararı aldıktan sonra Müslüman olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Macaristan vatandaşı Szilagyi Szilvia İslamiyet'i seçerek "Hasret" adını aldı.

Müslüman olmak istediğini belirterek Dörtyol İlçe Müftülüğüne başvuran Szilvia için müftülük makamında ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Dörtyol İlçe Müftüsü Kazım Ural; İslam dininin temel inanç esasları, ibadetleri ve ahlaki değerleri hakkında bilgi verdi.

Müftü Ural'ın rehberliğinde Kelime-i Şehadet getiren Szilvia Müslüman oldu. "Hasret" adını alan Szilvia'ya merasim sonunda ihtida belgesi takdim edildi. Hasret'e ayrıca Kur'an-ı Kerim ile İslam dinini anlatan çeşitli kitaplar hediye edildi.

Öte yandan Hasret'in Türk eşiyle evlenme kararı aldıktan sonra Müslüman olduğu öğrenildi.

Müslüman olmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Hasret'i tebrik eden Müftü Kazım Ural, "Bugün makamımızda çok anlamlı ve manevi coşkusu yüksek bir ana şahitlik ettik. İslam diniyle şereflenen Hasret kardeşimizi tebrik ediyor, İslam'ın nurlu yolunda kendisine ve ailesine iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim ibadetlerini makbul eylesin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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