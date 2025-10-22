Haberler

Hatay'daki Tarihi Valilik Binasında Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Hatay'daki Tarihi Valilik Binasında Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor
Hatay'da deprem felaketinde hasar gören tarihi valilik binasında restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve kentin geçmişini yaşatacak projelerin önemini vurguladı.

Hatay'da asrın felaketinde zarar gören tarihi valilik binasında restorasyon çalışmaları sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, çalışmaları yerinde inceleyerek kentin geçmişini yaşatacak restorasyon sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan Hatay'da depremin izleri siliniyor. Depremde hasar gören tarihi yapıların restorasyon çalışmaları da hızla sürüyor. Antakya kent merkezinde bulunan ve depremde hasara gören tarihi valilik binasında restorasyon çalışmaları devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentin kimliğini yansıtan tarihi binada yürütülen kapsamlı çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı; tarih yapıların sadece taş ve duvardan ibaret olmadığını, aynı zamanda bir milletin kültürel sürekliliğini temsil ettiğini vurgulayarak, Hatay'ın geçmişini yaşatacak, estetik dokusunu geleceğe taşıyacak restorasyon sürecinin büyük bir özenle yürütüldüğünü ifade etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
