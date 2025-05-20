Hatay'da TOKİ Afet Konutlarına Okul İnşaatında Sona Gelindi
Hatay'da Orhanlı Mahallesi'nde deprem sonrası TOKİ afet konutları alanında inşa edilen 24 derslikli ilkokul ve ortaokulun inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Vali Mustafa Masatlı, okul inşaatında incelemelerde bulundu.
Hatay'da Orhanlı Mahallesi TOKİ afet konutlarına inşa edilen ilkokul ve ortaokulun inşaatında sona gelindi.
Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da afet konutlarının bölgesel olarak teslimi devam ediyor. Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde TOKİ afet konutları bölgesinde de depremzede vatandaşlar yuvalarına yerleşiyor. Afet konutlarında yaşayan ailelerin evlatlarının okul ihtiyacını karşılayacak 24 derslikli ortaokul ve 24 derslikli ilkokulun inşaatında sona gelindi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ortaokul ve ilkokul binasında incelemelerde bulundu. Vali Masatlı, aralıksız devam eden çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak süreci yerinde değerlendirdi. - HATAY