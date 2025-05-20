Hatay'da TOKİ Afet Konutlarına Okul İnşaatında Sona Gelindi

Hatay'da Orhanlı Mahallesi TOKİ afet konutlarına inşa edilen ilkokul ve ortaokulun inşaatında sona gelindi.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da afet konutlarının bölgesel olarak teslimi devam ediyor. Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde TOKİ afet konutları bölgesinde de depremzede vatandaşlar yuvalarına yerleşiyor. Afet konutlarında yaşayan ailelerin evlatlarının okul ihtiyacını karşılayacak 24 derslikli ortaokul ve 24 derslikli ilkokulun inşaatında sona gelindi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ortaokul ve ilkokul binasında incelemelerde bulundu. Vali Masatlı, aralıksız devam eden çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak süreci yerinde değerlendirdi. - HATAY