Depremde zarar gören tarihi valilik binası aslına uygun şekilde inşa ediliyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremin ardından zarar gören tarihi valilik binasında yapılan yeniden inşa çalışmalarını yerinde inceledi ve kentin köklü mirasını koruma kararlılığını vurguladı.

Hatay'da depremde zarar gören tarihi valilik binasında süren çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, kentin köklü mirasını geleceğe taşımaya kararlı olduklarını söyledi.

Asrın felaketinde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken tarihi yapılarda zarar görmüştü. Depremin ardından başlayan ihya ve inşa sürecinde konutların inşası hızla devam ederken tarihi yapılarda ayağa kaldırılmaya devam ediliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'nın simge yapılarından Tarihi Hatay Valilik Binası'nda aslına birebir uygun bir şekilde yeniden yapım çalışmalarını yerinde inceledi ve şehrin hafızasında müstesna bir yere sahip olan yapının, özgün mimarisi korunarak ihya edilmesi sürecine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Vali Masatlı, tarihi yapıların şehirlerin kimliğini ve ruhunu taşıyan sessiz tanıklar olduğunu vurgulayarak, Hatay'ın köklü mirasını geleceğe taşıma kararlılığını vurguladı. - HATAY

