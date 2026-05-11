Hatay'da Şehit anneleri ve depremzede anneler unutulmadı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'nın katılımlarıyla, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri, depremde eşlerini kaybeden anneler ve koruyucu aile anneleri için özel program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Mustafa Masatlı; anneliğin sevgi, merhamet, sabır ve fedakarlığın en güçlü temsili olduğunu belirterek, güçlü aile yapısının ve toplumsal dayanışmanın temelinde annelerin emeği ile duasının bulunduğunu ifade etti.

Etkinlikte Şehit annelerinin vakarı, depremzede annelerin güçlü duruşu ve koruyucu aile annelerinin şefkati vurgulanırken, devletin her zaman ailelerin yanında olduğu mesajı verildi.

Program kapsamında Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı, annelerle yakından ilgilenerek karanfil takdim etti. Medeniyetler Korosu'nun seslendirdiği eserlerle duygu dolu anların yaşandığı etkinlik, hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
