Hatay'da Şantiye Alanında Yağış Sonucu Suya Gömmüş İş Makinası Kurtarıldı

Hatay'da Şantiye Alanında Yağış Sonucu Suya Gömmüş İş Makinası Kurtarıldı
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Hatay'da gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle şantiye alanında suya gömülen iş makinası, operatörünün yüzerek ulaşıp kurtarmasıyla tahliye işlemine başladı.

Hatay'da gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte şantiye alanında suya gömülen iş makinası, operatörünün yüzerek ulaşmasıyla kurtarıldı.

Hatay'da gece saatlerinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemiş ve göllenmeler yaşanmıştı. Payas ilçesinde gece etkili olan yağışla birlikte Yenişehir Mahallesi'nde bulunan şantiye alanındaki paletli kepçe su altında kaldı. Yağışlı havanın etkisini yitirmesiyle operatör, yüzerek ulaştığı iş makinasını yüzerek kurtardı. İş makinası operatörü, kepçeyi kurtararak bölgedeki suyun tahliyesi için tahliyelere başladı. Operatörün yüzerek iş makinasına ulaştığı anlar kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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