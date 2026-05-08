Hatay'da Psikoloğa Saldırı Protesto Edildi

Hatay'daki sağlık emekçileri, Hakkari'deki bir psikoloğa yapılan bıçaklı saldırıyı protesto etmek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. SES Hatay Şube Eşbaşkanı Nilgün Aşkar, sosyal risk haritalaması çalışmalarında çalışanların görüşlerinin alınmaması nedeniyle emekçilerin korumasız kaldığını vurguladı.

Haber: Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) – Hatay'da sağlık emekçileri, Hakkari'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli psikoloğa saldırıyı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde protesto etti. SES Hatay Şube Eşbaşkanı Nilgün Aşkar, "Sosyal Risk Haritalaması Çalışmaları"nın çalışanların görüşleri alınmadan yürütüldüğünü ve emekçilerin korumasız bırakıldığını ifade etti.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), Hakkari'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapan bir psikoloğun bıçaklı saldırıya uğramasının ardından örgütlü oldukları tüm illerde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. SES Hatay Şubesi de bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde açıklama yaptı.

Açıklamayı okuyan SES Hatay Şube Eşbaşkanı Nilgün Aşkar, "Sosyal Risk Haritalaması Çalışmaları"nın sahadaki koşullar, çalışma güvenliği, personel kapasitesi, teknik altyapı ve mesleki değerlendirmeler dikkate alınarak planlanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Yürütülen çalışmanın, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, meslek örgütlerinin ve akademinin görüş ve deneyimleri yeterince değerlendirilmeden hayata geçirilmesinin sahada çeşitli sorunlara yol açtığı yönünde geri bildirimler bulunduğunu belirten Aşkar, özellikle hane temelli çalışmalar kapsamında çalışan güvenliği, kurum kapasitesi, etik ve hukuki süreçlerin daha kapsamlı ele alınması gerektiğini söyledi.

Özellikle riskli hanelerde yürütülen ziyaretlerde yeterli kurumsal destek ve güvenlik mekanizmalarının sağlanmamasının çalışanları fiziksel ve psikososyal açıdan korumasız bıraktığını kaydeden Aşkar, şunları söyledi:

"PERSONELİN FİZİKSEL, MESLEKİ GÜVENLİĞİNİ ESAS ALAN UYGULAMA STANDARTLARI OLUŞTURULMALI"

"Çalışanların yeterli güvenlik önlemleri alınmadan sahaya yönlendirilmesi, teknik ekipman eksiklikleri nedeniyle personelin şahsi telefonlarını kullanmak zorunda bırakılması ve başta KVKK olmak üzere etik, hukuki ve mesleki süreçlerin yeterince gözetilmemesi çalışanlar açısından ciddi riskler oluşturmaktadır. Çalışan güvenliğini önceleyen tedbirlerin alınmasını, işçi sağlığı ve güvenliği uygulamalarının güçlendirilmesini, yeterli personel ve teknik altyapının sağlanmasını, etik, hukuki ve mesleki ilkelerin titizlikle gözetilmesini, çalışanların görüş ve önerilerinin karar süreçlerine dahil edilmesini, sosyal hizmet alanındaki yapısal eksikliklerin giderilmesini, 'Sosyal Risk Haritalaması Çalışmaları'nın meslek örgütleri, akademi ve saha çalışanlarının katılımıyla yeniden değerlendirilmesini, risk tespiti kadar koruyucu, önleyici ve güçlendirici müdahale işlevlerinin de güçlendirilmesini, görev yapan personelin fiziksel, psikososyal ve mesleki güvenliğini esas alan uygulama standartlarının oluşturulmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA
