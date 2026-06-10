Kaldırım taşıyla gelen ölüm kamerada

Hatay'ın Defne ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs ve 63 yaşındaki Nurettin Ateş arsında yaşanan kavgada elinde bıçak bulunan Ateş'in parke taşının kafasına isabet etmesiyle öldüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, 22 Şubat 2025 tarihinde Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 63 yaşındaki emekli Nurettin Ateş, kaldırımda yürüdüğü esnada karşıdan gelen A.K. ile bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada zihinsel engelli raporu bulunan A.K., elinde bıçak bulunan ve kendine doğru savuran Ateş'e kaldırım taşı fırlattı. Ateş'in yere yığıldığını gören A.K. olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımında tedavi gören Ateş, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 27 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan A.K. 2 Haziran tarihinde görülen mahkemede şartlı olarak tahliye edildi. Tahliye edilen A.K'nin parke taşını Ateş'in kafasına atıp kaçtığı anlar anbean kameraya yansıdı. Yıllardır birlikte yaşadığı eşini kaybeden Kader A., şahsın tahliye edilip dışarıda olmasının kendileri için büyük yıkım olduğunu söyledi.

"Şahsın tahliye edilmesi bizim için büyük bir yıkım oldu"

Şahsın mahkeme tarafından tahliye edilmesinin kendilerini yıkıma uğrattığını söyleyen K.A, "Nurettin Ateş çok iyi biri, kimseye zararı olmayan ve çocuklarına düşkün biriydi. Nurettin, 63 yaşındaydı ve emekliydi. Harbiye Mahallesi'nde Nurettin, yolda yürürken biri tarafından kafasından kaldırım taşıyla vurularak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Olay 2025 yılında, ben evdeyken bana telefon geldi, eşiniz hastanede hastaneye gelin dedi. Olaydan 3 gün sonra eşim vefat etti. Güvenlik kamerasında zaten görülmüş, kafasına parke taşı ile vurulmuş, Eşimin yoğun bakımda olduğu sürece şahıs tutuklanmadı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü. Biz bu süreçte adalet savaşı vererek karakola giderek şahsı içeri alınmasını sağladık. Buradan yetkililerden talebim bu şahsın bir an önce tekrar tutuklanıp cezalandırılmasını istiyorum. Şahsın tahliye edilmesi bizim için büyük bir yıkım oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı